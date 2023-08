Lavorare nel Foggiano, si cercano altri 64 profili. Anche operai, geometri e mitilicoltori

I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, segnalano, per il periodo che va dal 31 luglio al 07 agosto, un numero di offerte pari a 19 per un totale di 64 profili professionali: 4 per il settore agricolo, 53 per il settore secondario e 7 per il settore terziario.

Le posizioni lavorative aperte in ambito agricolo sono attualmente 4: si cercano 2 mitilicoltori a Cagnano Varano, 1 elettrotecnico manutentore e 1 meccanico manutentore per un’azienda di Stornarella. Nel settore secondario si registrano 12 annunci di lavoro così suddivisi: 8 annunci per 21 profili in “industria e trasporti”, un annuncio per 25 profili in “costruzioni e impianti”, 3 annunci per 7 posizioni aperte in “commercio e artigianato”. Nel settore si cercano: 6 conducenti di autobetoniera a Lucera e fuori regione, 1 operaio del settore ittico a Manfredonia, 1 geometra ad Apricena, 25 garzoni edili a San Severo. Di questi annunci, 7 sono riservati agli iscritti al Collocamento mirato:aiuto banconista di macelleria/salumeria, banconista, autista di macchine operatrici, addetto vendite su Foggia, Cerignola, Candela. Infine, nel settore terziario calano le richieste di personale. Nello specifico, sono stati registrati 3 annunci nell’ambito “turismo e ristorazione” per 1 cameriere ai piani e 2 camerieri di bar/sala a Vieste. Nell’ambito amministrativo si cercano 3 impiegati tecnici di automazione a Manfredonia e, per iscritti al Collocamento mirato (ex L.68/99), 1 operatore amministrativo/contabile a Foggia.

Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili sul sito “Lavoro Per Te – Regione Puglia”, dove è possibile candidarsi. Il report completo è consultabile al seguente link: https://tinyurl.com/y3rde6s, dove sono riportati anche gli annunci di lavoro per l’estero della rete EURES.

Si segnala un avviso di selezione con requisito di ammissione il possesso del diploma (ex art.16 L.56/87) n.5 operatori “Area operatori” per l’attività di “bidellaggio” (ex cat.A), a tempo indeterminato e parziale per l’anno scolastico 2023/2024 presso il Comune di Foggia. Le domande possono essere presentate dal 5 al 12 agosto. Bando e modulistica sono disponibili sulla home page del sito Sintesi Foggia.

Per avere informazioni sul servizio IDO o per candidarsi agli annunci i Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì dalle 15:00 alle 16:30 e disponibili ai numeri e contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.