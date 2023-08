“Un mito chiamato Ennio”. Vieste omaggia il grande Morricone con un evento a Marina Piccola

Mercoledì 9 agosto ore 21,30, Marina Piccola di Vieste. Una data importante per gli amanti della musica classica con un grande concerto dedicato al maestro Morricone. “Un mito chiamato Ennio” un appuntamento imperdibile che propone le più belle colonne sonore per il cinema scritte dal genio italiano famoso in tutto il mondo. Melodie intramontabili che hanno reso indimenticabili anche le pellicole, che sono entrate nell’immaginario collettivo con quelle note. Ad organizzare l’evento è l’associazione Gargano Music in collaborazione con l’orchestra Ico Suoni del sud e l’assessorato alla Cultura del Comune di Vieste. L’orchestra stabile diretta dal maestro Benedetto Montebello offrirà una “full immersion” nella leggenda di nome Ennio, mentre sullo schermo saranno trasmesse le immagini estratte dai celebri film, la magica voce del soprano Veronica Granatiero condurrà il pubblico in una suggestione totale che coinvolgerà la piazza a 360 gradi. La direzione artistica dell’evento è di Andrea Vescera.