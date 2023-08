Dal grande cibo ai cosplay. San Giovanni Rotondo tra arte, musica e prodotti della tradizione

San Giovanni Rotondo si veste a festa e sfoggia il suo vestito più bello: l’allegria. Lo ha fatto con una due giorni organizzata dall’associazione Gargano Slow. “Agosto – ha detto il presidente Costanzo Dragano – è il mese della spensieratezza e se allietato da eventi di grande impatto ludico/creativo/culturale può rendere la calura più sopportabile. Da tempo San Giovanni Rotondo è in cerca di una propria identità cittadina distaccata dal Convento dei Padri Cappuccini e dalla sola condizione che la vede come meta religiosa. Il paese è decisamente appetibile e l’assetto sociale, fatto di associazioni, di federazioni o attività culturali, sta man mano evolvendosi verso tale condizione di pluralità che favorisce turismo e un nuovo concetto sistemico al cambiamento in ampliamento e in perfetta connessione, con la grande attrattività religiosa della Città. Lo sforzo comune tra l’amministrazione comunale e i Frati, sta dando frutti meritevoli di attenzione. L’estate è un banco di prova che dovrà traghettare progetti e speranze di utile destagionalizzazione e da questi si vuol partire con un nuovo modo di aggregarsi, di partecipazione, di attrattività”.

Piazza municipio trasformata in un vero e proprio villaggio in un contesto che ha visto circa 40 cosplay che hanno dato vita alla prima edizione del “Gargano Comics”. Tema principale il fumetto e il suo orientamento culturale. Non a caso, nella centralità della cultura enogastronomica locale, si è dato spazio ad un vero e proprio corso di SandArt a cura del maestro internazionale Andrea Arena, famosissimo per merito delle iniziative per il Governo Italiano, per le Scuole, per le varie forme pubblicitarie per grandi aziende.