Si terrà il prossimo 22 maggio alle ore 17 nell’auditorium dell’istituto foggiano la prima edizione dello Zingarelli Fashion Day dell’ICS “Da Feltre-Zingarelli” di Foggia, il Fashion Music&Art Talents, uno spettacolo che è il risultato finale di un progetto curriculare, su base volontaria da parte delle insegnanti, innovativo e speciale ideato dalla professoressa Rosaria Ferullo insieme alle sue colleghe.

42 ragazzi e ragazze più 5 alunni della classe di percussione sono stati coinvolti nel corso di questi mesi in un viaggio attraverso i principali periodi storici legati al mondo della moda e della canzone italiana e straniera.

Il progetto si è posto l’obiettivo, come ha scritto la stessa docente sulla pagina social dell’istituto comprensivo foggiano divenuto già centrale delle cronache per il recente ecomurales, di favorire lo sviluppo della comunicazione non verbale universale, di stimolare e valorizzare le potenzialità creative artistiche e musicali di ogni alunno promuovendo un percorso verso l’autostima, la fiducia in se stesso, il rispetto delle regole, l’esplorazione dei suoni del nostro corpo tramite la body percussion, educazione al gesto e al movimento, il portamento come espressione di un atteggiamento in rapporto alla personalità. Per il Laboratorio musicale e per la sfilata sono stati realizzati abiti e accessori con materiale da riciclo facendo riferimento all’Agenda 2030 e costruiti circuiti elettrici utilizzando fonti alternative di energia quali gli agrumi.

È una sfilata a tema quella della “Moda Sostenibile”, una moda che tiene conto dell’impatto ambientale, sociale ed economico dell’intero ciclo di vita di un capo di abbigliamento. Gli alunni guideranno gli spettatori in un viaggio attraverso l’evoluzione della musica e della moda nel corso del tempo” Dalla Preistoria ai giorni nostri”, indossando abiti e gioielli tratti da bozzetti e creati con materiali da riciclo.

Sotto la direzione della professoressa Ferullo e con la supervisione della dirigente scolastica, la professoressa Lucia Gaeta, si sono messi in gioco tantissime docenti. A cominciare dalle docenti di Arte, le prof Loredana Calabrese, Marcella Malice, Mariangela Teneriello, dalle docenti di Tecnologia, le prof Lucia Giarnetti, Lucia Potenza, il prof Mario Ciuffreda e la docente di Scuola Primaria, la maestra Filomena Turchiarelli.

Con loro hanno collaborato le professoresse Annalisa Berardi, Noemi Cilfone, Rossella D’Andrea, Valentina D’Elia, Krysta Natola, Michela Moscato, Annamaria Santoro, Mara Ricciardi, Marisa Melfi, Lucia Giorgio, le tirocinanti Monica Del Sordo, Nunzia Cosenza, Rosaria Morese e le educatrici Rosanna Garruto e Luigia Spinelli.

Il progetto ha il grandissimo merito di avviare tra i ragazzi una vera inclusione e integrazione. Gli alunni e le alunne diversamente abili insieme alle loro docenti del Dipartimento di arte di sostegno e con la professoressa Ferullo hanno sperimentato cosa vuol dire arricchirsi nella moltiplicazione degli scambi e intessere relazioni di gruppo.

Strumenti e abiti, come hanno illustrato le docenti mostrando i bozzetti, sono tutti interamente realizzati con materiali di recupero. Cd, tappi, bottoni, pezzi di stoffa, cartoni. Attiva è stata anche la partecipazione dei genitori, in particolare delle mamme, unsa su tutte la dottoressa Dina Vilani.

I ragazzi suoneranno delle maracas di carta, realizzate con delle bottiglie rivestite con carta di imballaggio. E il suono sarà dato dai vari formati di pasta.

Le insegnanti hanno stabilito i periodi storici da portare in scena e hanno effettuato una minuziona ricerca dei costumi, a cui è seguita l’elaborazione di un bozzetto da parte dei ragazzi. Tra i disegni ci sono dei veri e propri capolavori di moda e design. Molti dei ragazzi che hanno partecipato al progetto e che sfileranno si sono già iscritti all’Istituto d’arte.