“Pur avendo, da mesi, le maestranze concretamente contribuito all’esigenze di un aumento produttivo con numerose ore di straordinario, e di aver svolto attività nel periodo estivo con alte temperature all’interno del sito e senza un adeguato abbattimento delle stesse, nonostante i ripetuti solleciti al miglioramento delle condizioni di lavoro. Ad oggi non si riscontra prevenzione in tema di sicurezza, attraverso soluzione adeguata a tale disagio, avendo da parte aziendale ricevuto solo buoni intenti”. Per queste ragioni, le organizzazioni sindacali Cisl (Donato Di Lella) e Cgil (Giovanni Tarantella) hanno annunciato uno sciopero e sit-in presso il Pastificio Tamma il prossimo 20 febbraio, alle 11:30.

“Nei diversi incontri – spiegano – è stato chiesto un confronto sull’organizzazione del lavoro e alla formazione specifica del personale, sopperita con un utilizzo eccessivo e non professionale di lavoratori somministrati. Pertanto – concludono -, vista anche la comunicazione generica della azienda il 15 febbraio scorso, e mancante di un confronto sul merito delle problematiche di fatto, confermano la proclamazione dello sciopero di due per turno già inviata il 2 febbraio scorso”.