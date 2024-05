La ASL Foggia recluta Medici. Al via le procedure pubbliche per l’assunzione di ginecologi, ortopedici, chirurghi, radiologi. I dirigenti medici andranno a rafforzare gli organici per sopperire alla carenza di personale e per ridurre le liste d’attesa. Ecco i bandi pubblicati: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Medico – Area Sanità – disciplina Ginecologia e Ostetricia (scadenza il 10.06.2024 ore 23.59); concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Medico – Area Sanità – disciplina Ortopedia e Traumatologia (scadenza il 14.06.2024 ore 23.59); concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Medico – Area Sanità – disciplina Chirurgia Generale (scadenza il 14.06.2024 ore 23.59);oncorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Medico – Area Sanità – disciplina Radiodiagnostica (scadenza il 14.06.2024 ore 23.59).