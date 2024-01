“Inizia con i migliori propositi il nuovo anno della Provincia di Foggia, già al lavoro nel 2023 per un ulteriore rafforzamento del comparto tecnico specializzato dell’Ente”. A darne notizia il Presidente Giuseppe Nobiletti, che annuncia l’avvenuta pubblicazione di cinque bandi di concorso pubblico per esami, per 14 nuove assunzioni, in risposta alle nuove sfide imposte dal contesto odierno e a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione verso l’innovazione e l’eccellenza.

I profili ricercati, tutti a tempo pieno e indeterminato, sono caratterizzati infatti da un alto livello di qualificazione, segno di un nuovo approccio, che mira ad irrobustire la professionalità all’interno dell’ente e a garantire un servizio sempre più efficiente ed adeguato alle esigenze della comunità.

In particolare, i bandi pubblicati riguardano:

1 posto a tempo pieno e indeterminato – Funzionario Informatico – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, CCNL Comparto Funzioni Locali.

2 posti a tempo pieno e indeterminato – Funzionario Contabile – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, CCNL Comparto Funzioni Locali.

8 posti a tempo pieno e indeterminato – Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, CCNL Comparto Funzioni Locali.

1 posto a tempo pieno e indeterminato – Funzionario Geologo – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, CCNL Comparto Funzioni Locali.

2 posti a tempo pieno e indeterminato – Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori, CCNL Comparto Funzioni Locali.

Il Presidente Nobiletti sottolinea altresì l’impegno costante dell’Amministrazione per la crescita e il merito all’interno dell’Ente: “Si stanno implementando procedure di progressione interne per valorizzare il contributo di ogni dipendente, promuovendo un ambiente di lavoro dinamico e stimolante”.

“Un ulteriore segnale – prosegue Nobiletti – che conferma l’avvio di una nuova fase per la nostra intera struttura amministrativa, focalizzata sul raggiungimento di traguardi ambiziosi. Il focus è incentrato sull’importanza delle competenze specializzate e sul valore intrinseco delle persone coinvolte. Il mio impegno è quello di elevare gli standard e di mettere in primo piano le qualità individuali, promuovendo così una gestione amministrativa improntata all’eccellenza e all’innovazione”.

I bandi, con i requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, etc, sono rinvenibili sul sito della Provincia di Foggia: https://provincia.foggia.it