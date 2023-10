Ingegneri, cuochi, elettricisti, addetti vendite: tutti gli annunci di lavoro dei CPI di Foggia e provincia

Aumentano le richieste di personale da parte delle aziende del foggiano che si rivolgono ai Centri per l’Impiego della Capitanata per il servizio di Incontro Domanda-Offerta di lavoro: 32% in più gli annunci di lavoro registrati rispetto alla settimana precedente. Nello specifico, 25 annunci di lavoro per la ricerca di 85 figure professionali nei diversi settori produttivi: 1 professionista per il settore primario, 56 per il settore secondario e 28 per il settore terziario.

Nel settore agroalimentare si cerca un tecnico di laboratorio a Cerignola. Per il settore secondario (industria, artigianato, commercio, trasporti, costruzioni) si cercano: un ingegnere gestionale junior, 5 laminatori, 5 addetti al reparto salumeria, 2 elettricisti industriali a Foggia, un apprendista installatore ad Ascoli Satriano, un parrucchiere/a, un ottico, un ingegnere o geometra, un fabbro a Cerignola, un autista, 2 elettricisti a Lucera, 7 addetti alle vendite, un meccanico, 5 operai idraulici, 20 garzoni edili, un magazziniere consegnatario con patente C a San Severo. Nel settore terziario (turismo, ristorazione, amministrativo, sanità e servizi alle persone e aziende) si cercano: 12 baristi, 6 cuochi, 6 aiuto cuochi a Foggia, un assistente sociale, un educatore professionale, un addetto alla segreteria e affari generali a Cerignola, un impiegato contabile a San Paolo di Civitate. Per gli iscritti al Collocamento mirato è stato pubblicato un nuovo annuncio di lavoro: un operaio/macchinista per gli iscritti ex art.18 L.68/99 (vedovi, orfani,…).

Tutte le selezioni disponibili e i dettagli di questi annunci di lavoro sono reperibili sul sito “Lavoro Per Te – Regione Puglia”. Per segnalare la propria disponibilità è necessario creare un profilo personale accedendo al sito tramite SPID o, in alternativa, inviare il CV all’indirizzo mail indicato nell’annuncio. Alto risulta essere anche il numero delle vacancies disponibili sul territorio europeo, segnalate dalla rete EURES: meccanici, ingegneri elettrotecnici, montatori meccanici nei Paesi Bassi, tecnici, ingegneri e operai per il Belgio e la Germania, veterinari in Svezia, ICT in Spagna, personale turistico/alberghiero per la stagione invernale in Austria, saldatori, operai, addetti all’infanzia in Irlanda.

I Centri per l’Impiego restano a disposizione di aziende e utenti negli orari di apertura al pubblico (lun-ven 8:30-11:30 e mar e gio 15:00-16:30), raggiungibili via mail e telefono agli indirizzi riportati nella home page del sito Sintesi Foggia e di Arpal Puglia. Tutti gli aggiornamenti relativi al mondo del lavoro e ai CPI della Capitanata sono reperibili anche sulla Pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”.