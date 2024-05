Botta e risposta tra l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, e il parlamentare di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra. Entrambi da noi intervistati questa mattina a Foggia sui problemi dell’agricoltura. “È un momento particolare per la nostra agricoltura – ha affermato Pentassuglia -, dobbiamo supportare i nostri agricoltori affinché le aziende non chiudano i battenti. Ho chiesto al Governo centrale di istituire un tavolo forte, serio, consequenziale, perchè definirsi ministero della Sovranità alimentare e non declinarla nei fatti questa sovranità, mi sembra fuori dal contesto. Il ministro Lollobrigida ci dia delle risposte”.

A Foggia oggi doveva esserci proprio Lollobrigida poi sostituito da La Salandra. “Nel DL Agricoltura vengono affrontate tutte quelle misure a sostegno del comparto agricolo. Era dal 1977 che in Italia non si adottava una norma quadro come quella del DL Agricoltura. Dal nostro governo solo misure concrete per l’agricoltura e risorse significative per produrre di più e abbattere i costi”.