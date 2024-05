Si correrà la mattina di domenica 19 maggio a Foggia, lungo alcune strade cittadine, la “Run for”. Si tratta di una manifestazione podistica con una competizione nazionale di corsa su strada lungo un percorso omologato Fidal di 10km, a cui sia affianca una camminata ludico sportiva di 5 chilometri denominata “Camminata per la Legalità e l’Inclusione”, rientrante nell’iniziativa “100 giorni per la Legalità”, promossa dall’Amministrazione comunale.

Quest’anno partenza, alle ore 9,00, e arrivo sono previsti in via Galliani, che verrà chiusa al traffico a partire dalle ore 7,00 con divieto di sosta e rimozione e forzata a partire dalle ore 6 del mattino.

La competizione di 10 chilometri si snoderà lungo il seguente itinerario:

Via Galliani – Via Marina Mazzei – Viale Fortore (tratto compreso da Via Scillitani a Corso del Mezzogiorno – carreggiata di destra in direzione Viale Ofanto) – Viale Ofanto (tratto compreso da Viale di Vittorio a Via Gramsci) – Via A. Gramsci (tratto compreso da Viale Ofanto a Via Filippo Smaldone – entrambi i sensi di marcia) – Via A. Gramsci (tratto compreso tra Via Filippo Smaldone a Viale J.F. Kennedy – corsia di destra considerando il senso di marcia direzione periferia) – Via A. Grandi) – Viale Europa (tratto compreso da viale JF. Kennedy a Via Monsignor Farina) – Via Monsignor Farina (carreggiata di destra considerando il senso di marcia da Viale Europa a Via G. Gentile) – Via G. Gentile (tratto compreso da Via Monsignor Farina a Via Monsignor G. Lenotti) – Via Monsignor G. Lenotti (tratto compreso da Via I. D’Addedda a Via M. Gandhi) – Via M. Gandhi (tratto compreso tra Via Monsignor G. Lenotti a Via L. Einaudi) – Via L. Einaudi (tratto compreso da Via Gandhi a Via G. De Petra) – Via G. De Petra – Via D.A. Patroni – Viale I° Maggio(tratto compreso tra Viale degli Aviatori a Via G.L. Radice) – Viale I° Maggio (carreggiata centrale da Via G.L. Radice a Viale Ofanto) – Viale Michelangelo (tratto compreso da Viale Ofanto a Via A. Guglielmi carreggiata centrale) – Via A. Guglielmi (tratto compreso da Viale Michelangelo a viale Fortore carreggiata di sinistra adiacente Campi Diomedei) – Viale Fortore (tratto compreso tra Viale A. Guglielmi a Via Marina Mazzei carreggiata di sinistra direzione Via Scillitani) – Via M. Mazzei – arrivo Via Galliani.

Queste invece il tracciato della passeggiata non agonistica:

Via Galliani – Via Marina Mazzei – Viale Fortore (tratto compreso da Via Scillitani a Via A. Guglielmi – carreggiata di destra in direzione Via Caggese) – interno Campi Diomedei – Via A. Guglielmi – Viale Fortore (tratto compreso tra Viale A. Guglielmi a Via Marina Mazzei carreggiata di sinistra direzione Via Scillitani) – Via M. Mazzei – arrivo Via Galliani.

Il comando di Polizia locale rende noto anche che lungo alcune strade sarà disposto domenica mattina, a partire dalle 6 e fino al termine della manifestazione, il divieto di sosta con rimozione forzata.

Le strade interessate dal divieto di sosta sono:

via M. Mazzei;

via A. Gramsci;

via A. Grandi;

via G. De Petra;

via G. Patroni;

v.le Michelangelo (carreggiata centrale);

via A. Guglielmi (carreggiata adiacente Parco “Campi Diomedei” da viale Michelangelo a viale Fortore).

Le strade interessate dal percorso saranno temporaneamente chiuse al traffico, che sarà deviato sulla viabilità limitrofa. Indicativamente la chiusura è prevista dalle ore 08:30, fino alle 11:00 e comunque sino a fine manifestazione.

Verranno consentiti, nei limiti del possibile, senza compromettere le condizioni di sicurezza della manifestazione, i transiti e gli attraversamenti motivati da situazioni di necessità.

Le strade verranno, comunque, progressivamente riaperte al traffico ad avvenuto transito di tutti i partecipanti. Per effetto del progressivo distanziamento dei runners qualche disagio in più potrebbe avvertirsi a Ordona Sud; Parco dei Fiori; Macchia Gialla; V. De Petra; viale I Maggio; viale Michelangelo; via Guglielmi; viale Fortore e via Galliani.

“Come già fatto per altri appuntamenti analoghi, con il comando di Polizia locale stiamo lavorando per assicurare la massima sicurezza ai partecipanti e i minori disagi possibili ai concittadini – afferma l’assessore allo Sport, Domenico Di Molfetta -. Ci auguriamo che anche domenica prossima possa essere una bella e partecipata giornata di sport, a testimonianza della volontà di Foggia di diventare una città attrattiva e ospitale per tutti”.