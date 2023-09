“Il Calcio Foggia 1920 comunica, in ottemperanza all’ordinanza n. 0111916 del Prefetto di Catania notificata il 21 settembre 2023, che per la gara Catania-Foggia in programma lunedì 25 settembre p.v. vige il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella Regione Puglia per qualsiasi settore dell’impianto sportivo e chiusura del settore ospiti per motivi di ordine e sicurezza pubblica”. Lo riporta una nota del club rossonero.