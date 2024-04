Il ricorso del Taranto al Collegio di Garanzia del Coni fa slittare di tre giorni l’inizio dei playoff di serie C dove sarà impegnato anche il Cerignola. Pertanto il primo turno non si giocherà più sabato 4 maggio, come programmato inizialmente, ma martedì 7 maggio. Il Cerignola giocherà martedì sera, probabilmente alle 20,45, in casa contro il Giugliano, squadra battuta e e superata in classifica nell’ultima gara di campionato. I gialloblu in gara unica avranno la possibilità di qualificarsi al prossimo turno anche solo con un pareggio, grazie al miglior piazzamento in classifica. Ricordiamo che il Taranto nel mese di marzo ha subito una penalizzazione di 4 punti per presunta irregolarità nei versamenti dello scorso dicembre.

Qualora il ricorso dovesse essere accolto, la classifica del girone C subirebbe ovviamente modifiche che, di conseguenza, cambierebbero anche la griglia dei playoff. Proprio per questo, per evitare ulteriori cambiamenti, la Lega Pro ha deciso di spostare di 3 giorni l’inizio dei playoff che si concluderanno il prossimo 9 giugno.