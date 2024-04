Si sono svolti nella piscina comunale di Monopoli i campionati regionali esordienti primaverili, organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto comitato Pugliese. Oltre 600 nuotatori provenienti da tutte le provincie pugliesi si sono affrontati in questa kermesse di nuoto che ha visto primeggiare più volte i nuotatori della Capitanata.

In particolare sono saliti sul gradino più alto conquistando il titolo di campione regionale sulla distanza Luca Granatiero con ben 4 ori su 4 gare disputate (200 stile libero, 100 e 200 dorso e 1500 stile libero) oltre un bronzo con la staffetta mista. Poi con 3 ori (400 stile libero 100 e 200 farfalla) e 1 argento (100 stile libero) e un bronzo (staffetta mista) si conferma tra i migliori Gabriele Curci; tra le ragazze sul podio arriva una bravissima Maria Francesca Schiavone con 3 argenti (100-200 farfalla e 200 misti).

Altre medaglie di bronzo arrivano dai componenti della staffetta maschile Luca Abbruzzese e Nathan Di Girolamo che nelle loro gare individuali, così come Ida Pancia e Cataleya Fusco, stabiliscono le loro migliori prestazioni di sempre. Grande soddisfazione per la società guidata dal presidente Mario Ciavarella e dal loro allenatore, l’ottimo e soddisfattissimo Leo Silio che li ha accompagnati in questo percorso agonistico. Lo stesso allenatore conferma che comunque questo non è un traguardo ma solo un momento, molto gratificante, per cercare di raggiungere e conseguire obiettivi sempre più ambiziosi. Testa al futuro, quindi, con tanta consapevolezza nei propri mezzi e tanti sorrisi in più.