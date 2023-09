Foggia, il centro raccolta rifiuti davanti al parco giochi sarà ultimato. Ma “coperto” da alberi e siepi alte

Dopo le polemiche sul centro comunale di raccolta rifiuti davanti al parco giochi del Cep, quartiere periferico di Foggia, arrivano le precisazioni dei commissari straordinari: “Riunione operativa su massimi livelli di responsabilità martedì 20 settembre a Palazzo di Città sulla questione dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) per la differenziata a Foggia – riporta una nota divulgata dal Comune -. Due i nuovi centri all’attenzione del gruppo di lavoro istituito dal prefetto Vincenzo Cardellicchio: quello di viale Kennedy (nel mirino dei candidati sindaci, ndr) e quello di Borgo Incoronata”.

“Dall’esame di rivisitazione imposto ai tecnici, anche a seguito della richiesta di sospensione lavori avanzata da diversi candidati alla poltrona di primo cittadino, è emerso che entrambe le opere hanno ricevuto tutti i pareri necessari e gli avvisi richiesti. A parte ogni considerazione di opportunità, la ragione per la quale è indispensabile il proseguimento dei lavori risiede nella forma di finanziamento (POR) che ha un impegno di rendicontazione finanziaria al 31 dicembre 2024 e nell’affidamento dei lavori giunta ormai alla progettazione esecutiva, nel caso di viale Kennedy con lavori già consegnati ed avviati.

Per questo, a margine dell’incontro, il commissario Cardellicchio ha dato mandato ai tecnici comunali per l’adeguamento progettuale di entrambe le opere con una particolare e specifica attenzione alle opere di occultamento dei Ccr, mediante alberature e alte siepi. Ma soprattutto, è stato concordato, d’intesa con la dirigenza Amiu, che all’interno di queste due aree siano stoccati soltanto quei materiali che potranno essere compatibili con il tessuto urbano circostante.

La scelta dell’ubicazione dei siti come noto risale al 2017 (Giunta Landella, ndr), non imputabile dunque alla commissione straordinaria ma il loro ripensamento risulta l’unica strada possibile in questa fase. Appare purtroppo tardivo e impossibilitato da tempi, oneri e conseguenze ogni ipotesi diversa. Pur apprezzando le iniziative assunte dalla cittadinanza, di cui non se ne disconosce la valenza e la bontà, si ritiene possibile che il buon esercizio degli impianti, come già in passato evidenziato, potrà fare la differenza e far risultare, in piena sicurezza, la loro operatività una risorsa per la città di Foggia”.