Annunciate le candidature proposte da Sinistra Italiana Puglia nella lista “Alleanza Verdi Sinistra – Avs” in vista delle elezioni europee.

“Nella conferenza stampa che si è tenuta ieri a Bari il presidente Nichi Vendola, “dopo aver affrontato i temi politici più caldi della Regione Puglia (la conferma dell’appoggio al candidato sindaco di Bari Michele Laforgia e la grottesca conduzione di Michele Emiliano della crisi politica e istituzionale che ha investito il suo personale ruolo di governatore e capo della coalizione, conclusa con il ridicolo e scandaloso ‘licenziamento’ dell’assessora Annagrazia Maraschio, che con quella crisi politica ed istituzionale nulla aveva a che fare) – riporta la nota divulgata dal partito -, ha presentato le candidature proposte da Sinistra Italiana Puglia: Mimmo Lucano, Annagrazia Maraschio e Fedele Cannerozzi.

“Ho accettato l’invito del partito in cui milito da sempre – ha dichiarato il foggiano Fedele Cannerozzi – per rappresentare, nel Parlamento Europeo, una forza politica che da sempre, con coerenza e senza tentennamenti, in Italia e nei territori, ha lavorato e lavora per i diritti (civili, sociali e ambientali), per il Lavoro e per la Pace”.