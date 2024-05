In tanti oggi a Margherita di Savoia per la decima edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone. Dopo il record assoluto di presenze di domenica scorsa, anche il primo maggio ha fatto registrare tanto entusiasmo attorno all’evento. Il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto si era così espresso dopo l’inizio della manifestazione: “Un’organizzazione perfetta grazie ad una efficace sinergia fra amministrazione comunale, associazioni – in primo luogo l’ASBA, promotrice ed organizzatrice della rassegna – ed attività commerciali: un impegno corale che ha funzionato alla grande e che promette di regalare altri bei momenti da qui alla conclusione della kermesse (prevista per il 5 maggio, ndr)”.

Oggi, primo maggio, la suggestiva “Walk Color & Fly”, coloratissima corsa sulla spiaggia libera. “Poi venerdì 3 maggio alle 18 – fa sapere il sindaco -, sempre presso il Vecchio Municipio, la conferenza che ci darà modo di parlare delle nostre speranze di pace in un momento così travagliato. Il Festival Internazionale degli Aquiloni, che si concluderà domenica 5 maggio, si arricchisce ogni giorno di nuovi eventi ed io desidero esprimere un sincero apprezzamento per l’operato dell’Associazione Stabilimenti Balneari di Margherita di Savoia e del suo presidente Antonio Capacchione nell’ottica della promozione turistica del nostro territorio: sapevamo che sarebbe stato un successo ma le nostre aspettative sono state di gran lunga superate dalla realtà”.