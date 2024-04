Il Cerignola batte 3-0 il Giugliano con una doppietta di D’Andrea e un gol di Capomaggio (i campani sbagliano un rigore al 90’ con Salvemini) e, per effetto dei risultati arrivati dagli altri campi, nel primo turno dei playoff sarà di nuovo Cerignola-Giugliano con i pugliesi che giocheranno in casa. La squadra di Raffaele strapazza il Giugliano, disputando un’altra gara maiuscola e sabato 4 maggio nel primo match degli spareggi promozione avrà due risultati su tre per andare avanti.