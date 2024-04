Si è svolto domenica scorsa a Noicattaro il “Trofeo Gran Premio Giovanissimi”, gara di Karate dedicata a tutti gli atleti Under 12 (nati negli anni 2013 e 2014) e Under 14 (nati negli anni 2011 e 2012). Quasi 300 gli atleti iscritti alla competizione divisi in categorie: bianca-gialla-arancio e verde-blu-marrone. La società foggiana più numerosa, la Asd “Leone” ha partecipato con ben 12 atleti, la maggior parte di loro alla prima esperienza di gara.

Disputata su 5 tatami i ragazzi guidati dal maestro Cosimo Leone hanno ottenuto degli ottimi risultati portando a casa ben 4 medaglie: medaglia d’oro per Yury Di Biase, due medaglie d’argento con Carlo Pipoli e Giovanni Curiale, medaglia di bronzo per Amelie Ferrara, 5° posto per Francesco Pazienza, 2 settimi posti con Alexander Valente e Lorenzo Tarquinio e quattro undicesimi posti con Chiara Bianco, Giorgia Valente, Eva Pazienza, Paola Barbarossa ed Emanuele Capocchiano.

Nell’occasione il maestro Leone è stato coadiuvato dall’altro maestro della società, Marco Carta e dal nuovo insegnate tecnico, figlio d’arte, Giuseppe Leone.

Ottime le prestazioni degli atleti che se pur alle prime esperienze hanno dato prova di una buona tecnica e tanta grinta, dal primo all’ultimo contendente, indipendentemente dal risultato ottenuto. Tutto questo fa ben sperare per il prosieguo della loro carriera agonistica che, anche grazie alla loro giovane età, avranno certamente grossi margini di miglioramento.