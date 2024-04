Serviva vincere e aspettare buone notizie dagli altri campi. Nulla di tutto questo, anzi il Foggia perde anche con il Monterosi che al 90’ con Scarsella evita la retrocessione e si giocherà la permanenza in C ai playout contro il Potenza. Per il Foggia l’epilogo di una stagione deludente.

Cudini parte con il tridente formato da Rolando, Santaniello e Schenetti, ed è proprio il Foggia con Rolando a sfiorare il vantaggio dopo tre minuti. L’attaccante rossonero si ripete dopo pochi minuti con un colpo di testa finito di poco a lato su cross di Salines. Anche Santaniello da ottima posizione sbaglia clamorosamente. Poi sarà solo Monterosi. I laziali si mangiano letteralmente il vantaggio in più di una occasione. All’intervallo è 0-0. Un Foggia con il morale sotto i tacchi e poco convinto di poter riacciuffare i playoff nella ripresa concede tanto al Monterosi che trova il gol all’ultimo assalto con Scarsella.