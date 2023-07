Università di Foggia, al via la nuova Campagna immatricolazioni per il 2023-2024

Parte oggi, alla vigilia dell’apertura delle immatricolazioni, in programma dal 1° agosto 2023, la nuova Campagna di comunicazione dell’Università di Foggia.

“Abbiamo voluto raccontare la nostra Comunità Unifg, attraverso la voce delle studentesse e degli studenti iscritti all’Ateneo – ha dichiarato Lorenzo Lo Muzio, rettore dell’Università di Foggia -. Il racconto, estremamente positivo, della esperienza formativa e di vita universitaria, alla base dei messaggi della campagna immatricolazioni, non solo inorgoglisce me e ogni membro della Comunità, ma ci sprona a fare sempre meglio per offrire opportunità ai giovani che ripongono fiducia nell’Università di Foggia per la costruzione del proprio futuro. L’Offerta formativa di quest’anno presenta nuovi Corsi di Laurea costruiti per soddisfare le esigenze di un mercato del lavoro sempre più competitivo e in costante evoluzione. Nel complesso l’Università di Foggia offre una formazione interdisciplinare che consente agli studenti di acquisire competenze e conoscenze professionalizzanti, con una prospettiva nuova e rivolta all’innovazione”.

Realizzata dal Servizio Ufficio Stampa, Comunicazione Istituzionale ed Eventi di Ateneo, in collaborazione con gli studenti dell’Ateneo e con Gianluca di Santo / creative studio, la campagna di comunicazione multisoggetto è dedicata alla promozione dei Corsi di Laurea dei sette Dipartimenti dell’Università di Foggia: Economia; Economia, Management e Territorio; Giurisprudenza; Medicina Clinica e Sperimentale; Scienze Mediche e Chirurgiche; Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria; Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione (https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-di-laurea/immatricolazioni).

“Partecipare al processo creativo della nuova campagna immatricolazioni Unifg è stata un’esperienza formativa gratificante – ha affermato Emanuela Vocino, presidente del Consiglio degli Studenti –. Lavorare in team con lo staff della Comunicazione e con i professionisti dell’Agenzia mi ha offerto la possibilità di raccontare la mia esperienza di studentessa triennale prima e magistrale ora all’Università di Foggia e di rappresentare il forte senso di appartenenza alla Comunità Unifg e all’intero Territorio. Sono molto lieta e ringrazio il Rettore per l’attenzione rivolta a noi studenti anche in questa particolare occasione. Un ringraziamento va anche alla responsabile della comunicazione di Ateneo, la dott.ssa Maria Lops, per il coinvolgimento degli studenti in questo progetto così importante volto alla promozione dell’immagine dell’Ateneo”.

Il processo creativo nasce dall’unione di immagini e parole: da quello che il pubblico vede e legge. Ogni headline inizia con un concetto solido: “All’Unifg”. Inserire il nome dell’Università all’inizio della frase è importante per comunicare il protagonista del messaggio; inoltre, questa introduzione funziona da call to action (“andare all’Unifg”). Il titolo si completa con un modo di dire che strizza l’occhio alle discipline di ogni area di studio e con un sottotitolo capace di specificare ulteriormente il Dipartimento chiamato in causa. Il visual, a sua volta, arricchisce il messaggio con un elemento fortemente riconoscibile, anch’esso coordinato con il Dipartimento e con il testo. I layout grafici sono coerenti l’uno con l’altro, riconoscibili e ironici. Si distinguono nel colore di sfondo che richiama quello ufficiale dei singoli Dipartimenti Unifg. A rafforzare l’immagine dell’Università è sempre presente il logo, l’elenco completo dei Dipartimenti e le informazioni utili di contatto.

“Ho accolto con entusiasmo e sfida la richiesta di collaborazione con l’Università di Foggia. Lavorare con una delle Istituzioni più importanti del Territorio è stato per me e il mio staff motivo di grande orgoglio. Il progetto di comunicazione è stato realizzato in un clima di grande e proficua collaborazione e in piena sintonia con lo staff di Comunicazione dell’Ateneo. Fondamentale l’incontro con Emanuela Vocino, presidente del Consiglio degli studenti, che con il suo racconto e la sua storia personale ha aperto una finestra sul mondo universitario, regalandoci un panorama privilegiato e da protagonista. Abbiamo ascoltato con curiosità le motivazioni della sua scelta che sono state determinanti per elaborare il concept alla base del progetto creativo. La campagna pubblicitaria nasce, infatti, dall’ascolto, dal confronto e dalla ricerca di un tono di voce fresco e coerente con la promessa universitaria – ha dichiarato Gianluca di Santo, creative designer & director dell’agenzia -. L’ironia ci è sembrata un’ottima chiave di comunicazione per innovare il linguaggio dell’Ateneo e per sintonizzarci con quello del target. Abbiamo così creato l’headline “All’Unifg”, che si declina in ogni manifesto con giochi di parole e immagini che incuriosiscono, stuzzicano, strappano un sorriso, senza mai perdere di vista il principale focus: il percorso formativo”.

La campagna immatricolazioni sarà veicolata attraverso la condivisione sui profili social istituzionali, i siti web ufficiali (portale di Ateneo e siti federati dei Dipartimenti) e attraverso le tradizionali affissioni cittadine e in provincia.

Ogni azione di comunicazione rimanderà all’Offerta formativa a.a. 2023/2024:

· Lauree Triennali e Lauree a ciclo unico: https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-di-laurea/lauree-triennali-e-ciclo-unico

· Lauree Magistrali: https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-di-laurea/lauree-magistrali