Oltre 250 ospiti, con filo conduttore il tema ‘Where is the love? che si ispira al successo della band americana dei Black Eyed Peas, torna il festival ‘Il Libro Possibile’ che nell’edizione 2024 si svolgerà dal 10 al 13 luglio a Polignano a Mare e dal 23 al 27 luglio a Vieste. Ad aprire il festival, un evento d’eccezione che vedrà il cardinale Matteo Zuppi, presidente dei vescovi italiani, e monsignore Filippo Santoro, il 10 luglio a Polignano a Mare, dialogare in chiave teologica sul tema di questa edizione.

Serata speciale il 23 luglio a Vieste con Taghi Rahmani, il ‘giornalista e attivista più arrestato dell’Iran, marito della Premio Nobel per la Pace 2023 Narges Mohammadi, chiamata la ‘leonessa dell’Iran’ che si trova nella prigione di Teheran, condannata a oltre 12 anni di reclusione per ‘propaganda contro la Repubblica islamica dell’Iran’, autrice del libro ‘Più ci rinchiudono, più diventiamo forti’ (Mondadori). Alle nove serate in questa 23/ma edizione si aggiunge una doppia anteprima: il 3 giugno a Polignano Massimo Cacciari farà una lectio magistralis su ‘Eros e philia’ e il 28 giugno a Vieste, Massimo Recalcati su ‘Tra narcisismo e patriarcato’.

Doppia lectio di Umberto Galimberti (12 luglio a Polignano e 26 luglio a Vieste) su ‘L’educazione emotiva nell’era della tecnica?’ e su ‘Le cose dell’Amore: Eros e follia’. Da quest’anno la Puglia ha una regione sorella, che verrà celebrata all’interno del Festival con ‘Basilicata Regione Amica’. “Ospiteremo i presidenti della Regione Puglia, Michele Emiliano, e della Regione Basilicata, Vito Bardi. Spazio anche a due autrici di origini lucane Claudia Durastanti, finalista al Premio Strega 2019, con ‘Missitalia’ (La nave di Teseo) e Fabienne Agliardi con Appetricchio (Fazi)” ha raccontato la direttrice artistica Rosella Santoro alla presentazione al ministero della Cultura a Roma con interventi fra gli altri del viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto, del direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno, dei sindaci di Polignano a Mare Vito Carrieri e di Vieste Giuseppe Nobiletti e di Angelo Mellone, direttore del Day Time delle reti Rai.

Sul palco del festival, sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune di Vieste e di Polignano a Mare, con anche quest’anno Partner Pirelli e tra i grandi sponsor Enel, sono attesi Marco Tronchetti Provera, Giuseppe Conte, Roberto Cingolani, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero e Mario Monti. In arrivo anche Francesca Fagnani, Lirio Abbate e Petros Markaris, il ‘Montalbano di Atene’ in dialogo con Diego De Silva e dalla Spagna Victor del Arbol, tra i più affermati esponenti del thriller-noir e il vincitore o la vincitrice del Premio Strega 2024. (Ansa)