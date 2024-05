Grande festa nella Parrocchia di Gesù e Maria di Foggia in Piazza Umberto Giordano per il ritorno della grande tela di Benedetto Brunetti, “La Sacra Famiglia” raffigurante la Madonna col Bambino in visita a Sant’Anna. Fanno da contorno S. Giuseppe e S. Giacomo su un sfondo di architettura classica e di un paesaggio con alberi che rimandano, secondo gli studiosi d’arte, alla pittura cinquecentesca, corretta da influenze della pittura napoletana con tendenze barocche del periodo in cui la grande tela fu dipinta dall’artista già presente, con sue opere, nel capoluogo dauno.

La Fondazione “Banca Popolare Pugliese – Giorgio Primiceri” ha finanziato per intero il restauro del dipinto olio su tela e per l’occasione ha visto presenti il presidente Vito Primiceri e il direttore generale, Mauro Buscicchio. Con l’ausilio del Fai nel selezionare un’opera degna dell’intervento della fondazione bancaria, il rientro della tela è stato anche il modo per inaugurare la nuova filiale foggiana della Banca Popolare Pugliese in Piazza Cavour, che ha avuto il merito di sottrarre al degrado una parte dei portici della piazza della Fontana del Sele, divenuto da molti anni quasi un orinatoio. I locali sono stati acquistati dalla Banca che intende “fare banca con le persone per dare una filiale della comunità”, ricca di servizi.

Ebbene, il rientro della tela è stato un evento devozionale apprezzato dalla comunità foggiana, da sempre legata alla Chiesa del Convento dei Frati minori. Infatti la Fondazione della Banca Popolare Pugliese ha aderito con convinzione alla richiesta di finanziare il restauro della tela avanzata dal padre Roberto Nesta, guardiano e parroco della Chiesa di Gesù e Maria, e dal professor Saverio Russo, presidente della Delegazione regionale del FAI di Puglia.

La particolarità del dipinto del 1674, restaurato dall’artigiano di Biccari Leonardo Maddalena, sta nel gesto del piccolo Gesù, che ha le braccia protese verso le due figure femminili.

Il dottor Rocco Di Stasio, responsabile del Distretto Dauno della Banca Popolare Pugliese, il quale ha ammesso di “innamorarsi sempre delle belle idee”, ha avuto il compito di svelare la tela, restituita alla sua antica bellezza e al suo cromatismo originario.

La tela, come ha ricordato il parroco, era offuscata dal tempo. “Gesù e Maria è una delle chiese più importanti della città – ha detto lo storico Saverio Russo – quando fui presidente della Fondazione dei Monti Uniti dedicammo un intervento importante sulle didascalie, ci sino tele di pregio, dietro l’altare c’è una tela che bisognerebbe rendere più visibile. Tutti noi ci adoperiamo per il bene della collettività. Benedetto Brunetti è un pittore molisano, di Oratino, una piccola comunità di artisti, scultori e artigiani di qualità. Ha molto lavorato sul territorio, sono firmati e attribuiti a lui tanti lavori, come le tele della Misericordia, un ciclo fondamentale, e un’altra sua tela è a Deliceto. Ha lavorato molto per i conventi della grande famiglia francescana”. Si è trattato di un restauro conservativo, come ha spiegato l’artista restauratore, nel corso del quale è stato riportato alla luce il lavoro del pittore, poiché l’opera si presentava oscurata a causa della perdita della pellicola pittorica originaria. La tela aveva assorbito umidità, ma la ditta non ha rimosso le parti storicizzate, ha corretto alcuni guasti del tempo dopo una accurata indagine visiva e una complessiva pulitura.

Entusiasta del risultato e dell’opera il presidente Primiceri della Fondazione BPP. “C’è il bambino che abbraccia due mamme, è una immagine che attira molto l’attenzione. Sono contento non soltanto per aver contribuito a riportare in chiesa questa splendida tela, ma perché ci date l’opportunità di sentirci parte della comunità con il recupero delle opere d’arte. La Fondazione creata dalla banca ci dà la possibilità di intervenire su opere significative, un’azienda di credito è destinataria di interventi di svariatissima natura, ma da qualche anno abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi su interventi significativi. Il legame con i cappuccini mi riporta al restauro della Pala d’altare di Alessandria. Gli interventi spaziano anche in altri settori, finanziamo borse di studio per studenti ucraini all’Università del Sannio. Interventi di questo genere servono a rinsaldare i rapporti con le comunità in cui operiamo, partecipando alle istanze della comunità siamo più presenti”.

Apprezzamenti anche da parte della sindaca Maria Aida Episcopo. “Questa chiesa è cuore pulsante della città perché indica una commistione di bellezze storiche. Sono estasiata dalla bellezza del dipinto restaurato. È una chiesa che io frequento sono contentissima. Che sia presidio della nostra spiritualità e della nostra sorte sociale, umana, amministrativa e politica”.

Si è unito alle parole di Episcopo il vicepresidente regionale della Regione Puglia Raffaele Piemontese. “Sono contento perché anche il management e la direzione della filiale hanno sempre un occhio vicino alle istanze del territorio. Hanno un rapporto col territorio sempre utile, la nostra è una terra bella complessa e difficile”.

Tanti gli esperti e gli appassionati che hanno potuto sin da subito ammirare il restauro. Tra questi i due critici d’arte e architetti Gianfranco Piemontese e Andrea de Meo Arbore.

Il primo nelle prossime settimane ad Oratino in Molise terrà una lezione nel corso di un convegno dedicato ai Brunetti, la bottega di pittori tra XVII e XVIII dal titolo “Pittori itineranti nella Capitanata”. Il secondo invece ha asserito che i colori riportati alla luce dal restauro sulla tela sono effettivamente quelli usati nel canone classico tra Rinascimento e Barocco. Il blu del mantello della Madonna, il rosso tiziano, l’accoppiata di azzurro e giallo senape, così presente poi nel cromatismo settecentesco della Scuola Napoletana del grande Francesco Solimena e poi dopo dal suo allievo Francesco De Mura.

C’è una grandezza in Brunetti, che dipinge con un impianto ancora rinascimentale, ma che già mette nelle sue tele quei chiaroscuri, quelle ombre tipiche poi del periodo successivo del Barocco. I cieli non sono più tersi, ma si riempiono di nubi fosche e di ombre verdeggianti.