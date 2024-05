È andato a Federico Quaranta, volto popolare delle trasmissioni televisive Rai Il Provinciale, Linea Verde e voce storica di Decanter programma radiofonico cult di Rai Radio2, il “Premio del paesaggio – Mosaico di San Severo 2024”. Quaranta ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco Francesco Miglio nel corso della seconda giornata dedicata al Festival delle Culture e del Paesaggio in programma fino a domenica 12 maggio. Questa la motivazione del premio: “Ci sono viandanti che portano il mondo nei propri occhi e viandanti che lo portano anche negli occhi degli altri. Federico Quaranta è tra questi. Noto a un vasto pubblico come conduttore radiofonico e viandante televisivo, ha in questi anni dedicato una attenzione particolare all’Italia meno evidente, laterale, provinciale, mostrando che il rapporto con il paesaggio è comunque sempre problema centrale nell’esistenza e nella cultura umana, e nella interpretazione del mondo contemporaneo”

Il riconoscimento è stato assegnato anche al Gruppo Metamorph composto da Gabriele De Giorgi, Alessandra Muntoni e Marcello Pazzaglini: un team di architetti e docenti universitari, impegnati da oltre 50 anni nello sviluppo di progetti, riflessioni teoriche, indagini sul paesaggio, sulla città geografica, sul rapporto tra metamorfismo e biocompatibilità, sulle nuove tecnologie applicate alla valorizzazione dei territori metropolitani e rurali. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella Galleria dei Celestini Corte Teatro, con la partecipazione di Fabio Mucilli per il Comune di San Severo e il poeta Enrico Fraccacreta. La serata si è conclusa con una degustazione di prodotti tipici dell’Alto Tavoliere, a dimostrazione che questo è un paesaggio ricco non solo di arte, cultura e tradizioni, ma anche di eccellenze agroalimentari.