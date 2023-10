Rita Dalla Chiesa e due ministri per tirare la volata a Raf Di Mauro. Comizio finale sull’isola pedonale

Ci sarà il ministro agli Affari Europei, Sud, Pnrr e Politiche di Coesione, Raffaele Fitto, domani a Foggia per la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro in vista delle amministrative che si terranno domenica e lunedì, 22 e 23 ottobre prossimi. Alle 17 il ministro Fitto sarà a ‘Casa Freda’ per un incontro con associazioni di categoria e imprenditori su Pnrr, fondi europei e Zes unica. Alle 19 il comizio elettorale a sostegno del candidato sindaco in corso Emanuele II (isola pedonale).

Attesa anche la ministra dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini. Per lei due appuntamenti: alle 18.15 l’incontro con dirigenti e i candidati della lista di Forza Italia, alle 19 il comizio di chiusura della coalizione in corso Vittorio Emanuele II. In mattinata, sempre a Foggia, ci sarà anche la deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa.