“Esprimiamo soddisfazione per l’inserimento delle borgate di Incoronata, Segezia e Cervaro all’interno del servizio per il verde pubblico – dichiara Claudio Amorese capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Foggia – frutto della nostra proposta nel Consiglio Comunale del 7 Marzo scorso attraverso un emendamento al Documento Unico di Programmazione approvato all’unanimità in cui chiedevamo di inserire la manutenzione del verde pubblico anche nelle borgate e nelle zone periferiche che nella programmazione proposta dall’Amministrazione erano state dimenticate”.

Per Amorese “una situazione grave che ha declassato gli abitanti di Incoronata, Cervaro e Segezia ad essere dei cittadini di serie B generando attraverso l’incuria problemi di decoro e di igiene con il proliferare della presenza di insetti soprattutto in vista della stagione estiva. Cittadini che già scontano il loro distacco geografico testimoniato addirittura dalla mancanza in molti casi degli indirizzi e dei numeri civici ma soprattutto la carenza di una programmazione ben strutturata e costante in termini di qualità dei servizi quali la raccolta dei rifiuti, la manutenzione dell’illuminazione e delle strade, i servizi di trasporto pubblico”.

Poi conclude: “Sperando che questo accordo non si limiti ad interventi una tantum e sia cadenzato nel tempo anche attraverso la possibilità di inserire altre specie arboree nelle borgate confidiamo che questo sia solo il primo segnale di un’attenzione alle borgate che deve essere costante e alla pari rispetto agli altri cittadini della città”.