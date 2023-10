Pd, la candidatura di Davide Emanuele per rendere Foggia “città europea”. “Con noi ed Episcopo si può”

Tra i candidati del Partito Democratico in vista delle elezioni di domenica 22 e lunedì 23 ottobre c’è anche il segretario cittadino Davide Emanuele sceso in campo per dare un forte apporto per il cambiamento dopo il lungo periodo di commissariamento. “Foggia deve voltare pagina, il 24 ottobre ci dobbiamo svegliare con una città diversa. Dopo 36 mesi di commissariamento per mafia ad opera della destra è giunto il momento di chiudere un libro bruttissimo e aprirne uno nuovo per guardare con ottimismo il futuro”.

Più degli avversari politici, Emanuele teme l’astensionismo. “Bisogna andare a votare, bisogna lasciarsi alle spalle l’astensionismo se vogliamo davvero bene alla città. Andiamo a votare tutti e scegliamo l’opzione migliore che per noi è il PD, è la coalizione di centrosinistra. Un fronte largo che raccoglie le migliori forze politiche e civiche della città, tutte forze che sono state all’opposizione del governo Landella, abbiamo una candidata sindaca capace che può dare tanto a Foggia che deve da subito risalire le classifiche della qualità della vita. Foggia deve diventare una città europea, e con il PD e con Maria Aida Episcopo si può”.