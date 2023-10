Lia Azzarone in corsa per le Comunali con il suo Pd: “Portare Foggia fuori dall’immobilismo”

Lia Azzarone oggi è la presidente regionale del Pd, ma è soprattutto una candidata del suo partito in vista delle imminenti elezioni amministrative al Comune di Foggia, la sua città. “Abbiamo formato una lista forte, composta da professionisti, da giovani, donne, tutti pronti a dare il nostro apporto al centrosinistra e alla candidata sindaca Episcopo. Persone che hanno bene in mente la città del futuro. Sarà il nostro straordinario impegno la base della nuova Foggia, la Foggia possibile che stiamo costruendo.

Ci attende una sfida importante, perché dopo sette anni di amministrazione di centrodestra e due anni di commissariamento è prioritario portare Foggia fuori dall’immobilismo riaffermando la centralità della politica fatta di buone prassi, impegno e competenza. La nostra squadra è un mix di esperienza ed energie nuove che- ne siamo certi- sapranno trasportare Foggia in una dimensione più moderna e coraggiosa.

Ci dicono che siamo una città pericolosa, che non siamo una comunità, che siamo soli. Ma si sbagliano, perché io credo in una Foggia sicura. Ci dicono che in questa città non si può crescere, vivere e progredire. Ma si sbagliano, perché io credo in una Foggia vivibile. Nell’aria si respira un’aria nuova. Sono certa che con Maria Aida Episcopo questa volta si vince e si deve vincere al primo turno. L’invito è di andare tutti a votare”.