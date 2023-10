La Regione Puglia crede nel “Gino Lisa” di Foggia. Via alla riqualificazione avveniristica del terminal

Presentati questa mattina gli interventi di riqualificazione architettonico funzionale che interesseranno il “Gino Lisa” di Foggia. Alla conferenza il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, gli assessori regionali ai Trasporti e al Bilancio, Anita Maurodinoia e Raffaele Piemontese.

In un video è stato mostrato il nuovo aeroporto con la riqualificazione avveniristica dell’aerostazione, segno tangibile della volontà della Regione Puglia di continuare ad investire sullo scalo di viale degli Aviatori. Snocciolati alcuni numeri: 10 milioni di nuovi investimenti con adeguamento sismico strutturale e miglioramento energetico tra gli obiettivi della riqualificazione architettonica e funzionale dell’aerostazione passeggeri.

“Un anno, questo è il tempo che è trascorso da quando abbiamo restituito il Gino Lisa – ha detto in esordio Vasile -. È una giornata meravigliosa. Oggi si fa un nuovo passo avanti svelando il nuovo volto dello scalo, che sarà più sicuro. Non abbiamo bisogno di fare le cose di fretta ma di fare le cose per bene. Il tema è avere le risorse per poter partire, i progetti hanno superato tutti gli step. Siamo una grande stazione appaltante e abbiamo superato tutti i gap che c’erano su questa struttura. La società aerea ha dimostrato che quella gara europea era valida. Siamo un sistema Puglia, ci muoviamo all’unisono”.

Il lavoro istituzionale, come ha sottolineato il vicepresidente Raffaele Piemontese, è tutto a favore di Foggia dentro la rete degli aeroporti pugliesi. “C’è una visione per ciascuno degli aeroporti. E Foggia avrà uno scalo funzionale e bello, un pezzo di design”. I lavori saranno compatibili con l’operatività.

Uno scalo che si rispetti ha anche un giusto assetto organizzativo, e AdP ha assunto il capo scalo individuato in Antonella D’Alfonso che ha 20 anni di esperienza aeroportuale.

“Come sistema Puglia troveremo altre destinazioni, avevamo attivato un volo per Israele da Bari, abbiamo perso 1000 passeggeri, è una tragedia quella del Medio Oriente. Per Foggia serviva funzionalità, non si può mai giocare un campionato se non hai uno stadio”.

E ancora: “È un terminal molto vetusto, che ha bisogno di un adeguamento sismico e ha dei piazzali sottodimensionati e non a norma. La progettazione definita del terminal è un aspetto decoroso per questo aeroporto che è piccolo ma può diventare un gioiello”, hanno detto dal management. Il piazzale passa da 20mila a 60mila metri quadri, ciò permetterà delle strutture di volo anche di un certo livello.

Nel 2025 anche l’Enav farà la sua parte e il Gino Lisa avrà la sua torre tecnologica come Brindisi. Dal 21 luglio il Gino Lisa ha avuto 43mila passeggeri. I movimenti con una grossa spinta iniziale hanno manifestato un certo dinamismo con presenze anche vip nello scalo con aeromobili privati.

Per l’aviazione sono passati 1421 aeromobili e 939 aeromobili di linea per un totale 2362 movimenti. Per il futuro l’elemento importante sarà la presenza dei vigili del fuoco, oggi il Gino Lisa ha un servizio privato che costa tantissimo.

Si è parlato anche della famosa opera d’arte che era dinanzi all’aerostazione: avrà bisogno di interventi supplementari e non potrà essere installata come prima perché avrà bisogno di un supporto. Anche l’artista, contattato, è d’accordo ad una nuova collocazione.

L’ingegnere Donato D’Auria ha spiegato gli elementi tecnici degli interventi. “Rifunzionalizzazione significa rendere vivo uno scalo che è stato addormentato per 10 anni. Occorre migliorare la ricettività. L’intervento di ampliamento del piazzale è imponente: oggi una parte del piazzale non può ospitare aeromobili più grossi. Una seconda parte riguarda l’ampliamento per le esigenze di protezione civile e dell’Asl che ha in programma la realizzazione di un ulteriore hangar. Ci sarà una area cargo logistica, il sedime aeroportuale è esteso e permette interventi Sieg”.

Un’altra area rimasta a disposizione di 30 ettari sarà destinata ad un parco fotovoltaico di 30 megawatt che coprirà quel consumo di energia anche per gli altri aeroporti. Infine c’è la riqualificazione dell’ex villaggio azzurro, 25 ettari con dei manufatti da recuperare: il villaggio azzurro sarà destinato all’hub della protezione civile per calamità e azioni antincendio. Sarà una cittadella della procedura di emergenza e ricerca.

“Ho lavorato per Enac e ho collaborato al collaudo di questa aerostazione per il Giubileo del 2000. Dovevamo lasciare una traccia del genere umano anche dal punto di vista architettonico, era un segnale significativo per Foggia”. La struttura è firmata dal prof Fallacara del Politecnico di Bari.

“Una struttura esterna si collegherà con le strutture portanti con un esoscheletro in più, si aggiunge una pelle utilizzando uno schema geometrico che simula dei petali che si agganciano alla struttura portante. Un rivestimento che ha anche un valore energetico per l’esposizione est ovest. Anche sulla struttura saranno presenti dei pannelli da 100 chilowatt”. Durata dell’intervento tra progettazione, gara e assegnazione dei lavori, 4 anni a partire da gennaio 2024. “Sarà un grande hub aeroportuale con la costituzione di una comunità energetica aeroportuale”, la conclusione.