Studenti UniFg regalano alla Città di Foggia una sorpresa: premiazione di Luca Trapanese e firma copie del libro “Nata per te”

A poche ore dall’attesa proiezione del film “Nata per te”, evento che tanto sta facendo parlare di sé in città, il Learning Science hub dell’Università di Foggia, centro di ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici, in accordo con il Consiglio degli Studenti Unifg, rappresentato da Emanuela Vocino, e i rappresentanti dell’associazione studentesca “Area Nuova”, hanno deciso di aprire le porte ad un momento di grande importanza ed emozione.

Lunedì 16 ottobre 2023, alle ore 11.30 presso la Città del Cinema (Piazzale Anna De Lauro Matera, Foggia), mentre gli studenti della Scuola Secondaria di II grado, i docenti e una rappresentanza delle associazioni locali saranno alle prese con la visione del film “Nata per te”, in un’altra sala debitamente allestiva, la stessa Emanuela Vocino, presidentessa del Consiglio degli Studenti dell’Università di Foggia, premierà Luca Trapanese.

Il premio ha un valore simbolico di grande rilievo culturale e sociale: dare importanza ad un racconto autentico di amore genitoriale che supera ogni forma di pregiudizio morale, giuridico e sociale è un passo importante per la comunità accademica e la città tutta.

È ormai noto come l’Università di Foggia e al suo interno il Learning Science hub, siamo da tempo impegnata nella promozione sociale di politiche inclusive. La storia inclusiva e multidimensionale di Luca e Alba Trapanese (in foto), si inserisce pienamente in questo itinerario di ricerca e crescita, in quanto si tratta di una storia dal grandissimo valore sociale.

Ad arricchire il momento, ci saranno Emanuele Bruno e Rosa Chiara Vescera, insieme con gli altri rappresentanti dell’Associazione studentesca Area Nuova (Gaetana di Biase, Desirè Pastore, Giulia Giancola, Teresa Fabbiano, Angela Delisi, Aurora Russo, Elisabetta De Lorenzo, Roberts Maglione), che apriranno un dialogo con l’autore sugli attuali temi dell’inclusione.

Il prezioso momento sarà aperto ad un numero massimo di 50 persone e per partecipare è necessario iscriversi al seguente link https://forms.gle/nmTNfY4J4dmi23oT8.