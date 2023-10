Morta la madre di Michele Emiliano, saranno donati gli organi. Le condoglianze del mondo politico

Si è spenta a 89 anni Franca Lattarulo, la madre del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Lo riporta Repubblica Bari. Sempre al suo fianco, con discrezione, dall’avvio della carriera in magistratura per finire a quella in politica. Ad annunciarlo è stato il fratello del governatore, Alessandro, sui social. Ha anche riportato le ultime parole della mamma: “Lasciatemi andare da papà e siate bravi e onesti come sempre siete stati e come vi ho insegnato”. I funerali si terranno lunedì 16 ottobre alle 17 nella chiesa di San Ferdinando.

Dopo l’aggravamento irreversibile delle condizioni di salute, i figli hanno deciso per la donazione degli organi – si legge sempre su Repubblica -. Franca Lattarulo, originaria di Gioia del Colle, terza di cinque fratelli, aveva studiato lingue e parlava francese. Ha lavorato nell’impresa di famiglia Emiliano, che si occupa di progettazione, realizzazione e assistenza ad attività commerciali e locali legati alla ristorazione e alla grande distribuzione. Era una donna molto acculturata e dalla grande passione civile, lettrice accanita di libri e giornali. Lascia i figli Michele, Alessandro e Simonetta, ma anche cinque nipoti. Era pure bisnonna. Il governatore Emiliano aveva già perso suo padre Giovanni nell’ottobre del 2013, a 84 anni.

“Esprimo il più profondo cordoglio al presidente della Regione Michele Emiliano per la grave perdita che lo ha colpito in queste ore con la scomparsa dell’amata madre. Un dolore nel quale tutti ti sono vicini. Condoglianze”, ha scritto il candidato sindaco di Foggia per il centrodestra, Raffaele Di Mauro.

“Caro Michele, ti sono vicina in questo momento di tristezza e dolore. Una vicinanza che, sono sicura, accomuna tutta la nostra comunità. A te e alla tua famiglia va il mio più profondo cordoglio”, il messaggio della candidata Maria Aida Episcopo per il campo largo.

“Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze al presidente Emiliano per la perdita dell’adorata madre. In questo momento di profondo dolore ci stringiamo a lui e ai suoi cari”. Così il gruppo del M5S Puglia.