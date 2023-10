Tutto facile per il Foggia allo Zac. I rossoneri stendono il Brindisi e volano nelle zone alte di classifica

Il Foggia batte il Brindisi e acciuffa momentaneamente in vetta alla classifica la Juve Stabia a quota 15 punti. Il ritorno al successo arriva nel derby contro i messapi messi al tappeto dalle reti di Garattoni al 16’ e di Schenetti alla mezzora del primo tempo.

I rossoneri nella ripresa si limitano a controllare il doppio vantaggio, il Brindisi va in gol con Bizzotto ma l’arbitro giustamente annulla per un precedente fallo sul portiere Nobile. Ad un quarto d’ora dal termine traversa di Salines con una gran botta da fuori. Il Foggia c’è, gioca bene e diverte. Sognare non è proibito. (foto da Facebook Calcio Foggia)