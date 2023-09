Vieste, bambini salvano un cane e lo riportano a casa grazie alle procedure imparate a scuola

Bambini salvano un cane e lo riportano a casa grazie alle procedure imparate a scuola.

È accaduto a Vieste sabato settembre. Alcuni ragazzi dell’ I.C. “Rodari Alighieri Spalatro, mentre giocavano, hanno visto un cane muoversi pericolosamente tra le macchine. Prontamente lo hanno recuperato, messo in sicurezza, rifocillato e allertato per lettura microchip, una pattuglia della Polizia Locale che si trovava in zona.

Grazie al microchip il cane è stato restituito alla sua famiglia che lo cercava disperatamente e sono stati proprio i ragazzi a riconsegnarlo.

Racconta uno dei ragazzi, Pasquale Papagni 13 anni: “A scuola nelle ore di educazione civica ci hanno insegnato anche come ci dobbiamo comportare quando troviamo un animale e come si tiene correttamente. Abbiamo seguito la procedura ed è stato bello vederlo felice di ritornare a casa dalla sua famiglia, che lo stava cercando”. Dai ragazzi un bell’ l’esempio di cittadinanza attiva e sensibilità.