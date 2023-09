“La vita ci ha portato via Giovanni in un modo crudele“. San Marco piange ragazzo di 25 anni

Gargano sconvolto per la morte del 25enne Giovanni Pirro di San Marco in Lamis. Il giovane è deceduto a causa di un incidente autonomo mentre viaggiava a bordo di una moto. Lo schianto è avvenuto in una zona tra Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo. Pirro era noto anche per il suo impiego nella nota gelateria “Gelati Noir”.

“Oggi il cuore è pesante e la mente tumultuosa – ha commentato Napoleone Cera, consigliere regionale sammarchese -. La vita ci ha portato via Giovanni in un modo crudele. Troppo spesso, il destino ci strappa via ciò che ci è più caro in un battito di ciglia. La rabbia e la tristezza si intrecciano in un dolore che le parole non possono descrivere. Nelle mie preghiere, invio amore e forza alla famiglia Pirro che sta attraversando un momento indescrivibilmente difficile”.