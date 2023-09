Le promesse di Angiola: “Sicurezza delle strutture scolastiche e lavoro. Rivedremo il piano degli asili”

“Scuola, famiglia e parrocchia devono tornare ad essere i punti di riferimento per la crescita dei nostri ragazzi. In particolar modo, il mondo della scuola, sia dal punto di vista culturale che formativo, con una spinta verso il tempo pieno, ma anche il rispetto delle regole, senza trascurare lo sport che deve essere una componente fondamentale. Ma dovremo lavorare anche per garantire strutture sicure e adeguate ad accogliere la comunità scolastica. Inoltre, la costruzione, riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell’infanzia sarà una priorità”.

Nunzio Angiola, candidato sindaco di Foggia per una coalizione di liste civiche, evidenzia un aspetto fondamentale per avviare un nuovo percorso di crescita dei giovani foggiani in un ambiente sano. “Foggia, Scuola e Università” è il tema dell’incontro organizzato per lunedì 11 settembre alle ore 18 in piazza Giordano a Foggia. Introdurrà e modererà i lavori Armando Morelli, docente di Religione. Interverrà per parlare di Asili Nido a Foggia, Fabio Daniele presidente Film Puglia, mentre sulla Scuola dell’Infanzia e Primaria ci sarà Mariolina Goduto già dirigente scolastico. Per quanto riguarda l’integrazione scolastica spazio all’intervento dell’educatrice Bianca Mangiarano. Dalla scuola all’Università con l’Ordinario di Chirurgia Toracica presso l’Università di Foggia, Francesco Sollitto. Concluderà i lavori Nunzio Angiola.