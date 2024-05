Taglia il traguardo dei primi 10 anni di attività Gargano Vita, l’associazione di mutuo soccorso della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo. Era, infatti, il 28 aprile 2014 quando veniva sottoscritto, nel chiostro comunale di San Giovanni Rotondo, l’atto costitutivo dell’Associazione dai 54 soci fondatori che inaugurava “la prima mutua di una BCC nel Sud Italia”.

Per celebrare questo importante anniversario, sono state approntate diverse iniziative: la prima si terrà il 26 maggio prossimo, in occasione dell’annuale Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, quando, per i partecipanti all’incontro, sarà possibile effettuare uno screening gratuito per la prevenzione delle patologie cardiovascolari.

“Si tratta di un traguardo importante e significativo”, le parole del presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino. “Nei suoi 10 anni di storia, Gargano Vita ha risposto con coraggio alla richiesta dei Soci e del territorio di avere maggiori tutele e garanzie in tema di assistenza sanitaria, di prevenzione, ma anche di solidarietà, di socialità e di formazione. In altre parole di welfare”.

“Per questo”, conclude Palladino, “il Consiglio di Amministrazione della BCC San Giovanni Rotondo continua a scommettere e ad investire nel futuro di Gargano Vita, accompagnandola con il sostegno economico e affiancandola nell’attività di tutela della salute”.

“Celebrare i primi 10 anni di attività di Gargano Vita è, per tutti noi, Soci della prima ora e non, un motivo di grande orgoglio e di soddisfazione”, commenta il dott. Donato Antonacci, presidente di Gargano Vita. “Ringrazio quanti ci sono stati vicino e ci hanno supportato lungo il cammino: da oggi si apre una nuova pagina di storia che ci vedrà sempre al fianco del territorio per promuovere quanto abbiamo di più caro, la salute, e incentivare i corretti stili di vita”.

Gargano Vita, nei primi mesi del 2024, è stata protagonista di importanti progettualità: è in corso, infatti, dallo scorso mese di gennaio, la campagna “La salute in filiale” che, toccando i comuni in cui sono presenti le filiali della BCC San Giovanni Rotondo, offre gratuitamente uno screening cardiovascolare e un check up ematico, alla presenza di un’equipe medico sanitaria appositamente individuata. Più di 100 persone si sono sottoposte agli esami e, nelle prossime settimane, la campagna proseguirà in altri comuni e città.

Altrettanto importante è stata l’iniziativa di sensibilizzazione al primo soccorso, grazie all’UOC di Pronto Soccorso di Casa Sollievo della Sofferenza, che ha visto coinvolte alcune scuole superiori della provincia di Foggia, nell’ottica di formare ed educare i giovani ai temi della prevenzione e della tutela della salute.

Nelle filiali della BCC San Giovanni Rotondo, inoltre, è disponibile l’opuscolo “Benessere, longevità e salute attraverso i corretti stili di vita”, curato da esperti e professionisti della salute.

Link all’ultimo episodio di “Dentro la Banca”, dedicato a Gargano Vita: https://www.youtube.com/watch?v=vImAGzsU84I