Bufera a Torremaggiore per l’audio di Matteo Delle Vergini, candidato consigliere comunale per Fratelli d’Italia. “Sono fascista, sono della Lega. Sono contro stranieri, delinquenti, gay, scrofe e via dicendo. Mi sono messo per dare un’alternativa in più a Torremaggiore. Mi sono messo con Fratelli d’Italia perché è di destra, per fare qualcosa per Torremaggiore”. Questo il vocale pubblicato sulla pagina social satirica “San Severo Trash”.

Secca la replica dei rappresentanti locali di FdI: “In merito alle gravi esternazioni proferite da un aspirante candidato indipendente e non iscritto di Fratelli d’Italia in un messaggio vocale su Whatsapp e ripreso da una pagina satirica presente su Facebook, prendiamo nettamente le distanze e condanniamo in toto le sue affermazioni che non rappresentano affatto le idee e i valori del partito quali la difesa della famiglia e dei confini nazionali nell’alveo della democrazia”. Lo afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Torremaggiore, Michele Di Virgilio.

È intervenuta anche la candidata sindaca del centrodestra Margherita Di Pumpo: “Nessuna esitazione davanti a comportamenti così privi di senso civico per i quali non si può che esprimere sdegno e ferma condanna. La linea morale della candidata sindaco, così come quella di chi la sostiene, è solida e non certo compromessa dal comportamento di un singolo individuo, il solo responsabile di quanto detto e affermato. I suoi disvalori non ci appartengono”.