“Sono indignata per le affermazioni di uno dei candidati di Fratelli d’Italia al Comune di Torremaggiore, Matteo Delle Vergini, fatte in un appello al voto in una chat ora di dominio pubblico. Il candidato, che sostiene l’aspirante sindaca del centrodestra Margherita Di Pumpo, si dichiara fascista, sessista e razzista”. Così Gisella Naturale, senatrice della provincia di Foggia per il Movimento 5 Stelle.

“Vergognoso che un aspirante sindaco non conosca i militanti del suo partito. Un candidato sindaco improvvisato che già nei suoi primi passi vede franare il terreno sotto i piedi. Assurdo delegare in bianco a terzi la scelta dei canditati e poi cadere dal pero quando la cosa finisce sui giornali. Torremaggiore non può dare spazio a tale approssimazione foriera di degrado sociale e di intolleranza”.