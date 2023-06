Puglia, neonata di 16 giorni sottoposta a terapia contro la Sma. “Si tratta di un record mondiale”

Una bimba di 16 giorni nata a Bari, alla quale è stata diagnosticata grazie agli screening neonatali la Sma, è stata già sottoposta alla terapia genica. La piccola è seguita dal reparto di Neurologia dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, mentre lo screening è stato effettuato dal Laboratorio di genomica del Di Venere di Bari.

A riferire la storia è il consigliere regionale di Azione, Fabiano Amati, ideatore della legge che in Puglia ha reso obbligatori e gratuiti gli screening neonatali con i quali è possibile diagnosticare 61 malattie rare, tra cui la Sma, e avviare rapidamente le cure.

“Si tratta di un record mondiale – commenta Amati – dopo appena 16 giorni dalla nascita la quarta bambina pugliese con diagnosi precoce ha ricevuto la terapia genica. Non ci sono molte parole per commentare, se non la gratitudine per i medici e il personale. Mi dispiace tantissimo, tuttavia, che in Puglia si registrano record di somministrazione precoce in fase asintomatica, cioè il tempo in cui più alte sono le possibilità di riuscita, mentre nella gran parte delle altre regioni non c’è nemmeno lo screening obbligatorio. Rinnovo l’appello al Governo per mettere fine a questa ingiustizia”. In Puglia, a un anno e mezzo dall’avvio degli screening, sono già 4 i casi di Sma individuati e sottoposti a terapia, tutti i bambini sono al momento senza sintomi.