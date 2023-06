Cresce l’attesa per Lecco-Foggia, pienone al Rigamonti-Ceppi. Una statistica dà speranza ai rossoneri

Al di là delle tante polemiche che stanno contrassegnando il post Foggia-Lecco, domenica 18 giugno alle ore 17,30 si torna in campo per la finale di ritorno dei playoff di serie C. All’andata la formazione lombarda si è imposta per 2-1 grazie ai gol di Pinzauti e Lepore che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio rossonero di Leo. Il Foggia per ottenere la promozione in B, che manca dal 2019, deve vincere con due gol di scarto, con uno andrebbe ai supplementari e agli eventuali calci di rigore. Al Lecco basterà il pareggio per salire in B dopo oltre 50 anni. C’è un dato che fa ben sperare al Foggia: il Lecco, negli ultimi 8 match ufficiali giocati in casa ha vinto solamente una volta. Sono infatti 4 i pareggi e 3 le sconfitte dei blu celesti tra le mura di casa.

La squadra di Delio Rossi in questi playoff ha eliminato Potenza, Cerignola, Crotone e Pescara partendo sempre da una situazione di svantaggio. Inoltre fuori casa il Foggia va in gol da ben 11 incontri di fila, segnando 18 gol. Al Rigamonti – Ceppi ci sarà il pienone, in poche ore venduti tutti i biglietti disponibili. Ma ci si attende comunque l’arrivo di tanti tifosi, anche di fede rossonera, nei pressi dello stadio. Proprio per questo motivo il prefetto ha disposto un’area di pre filtraggio alla quale potrà accedere soltanto chi è munito di biglietto di ingresso.