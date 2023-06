Misure di sicurezza per finale playoff tra Lecco e Foggia. Centinaia di tifosi davanti alla sede dei blucelesti

Lo stadio Rigamonti Ceppi e l’ingresso della sede della società blu-celeste, in via don Pozzi a Lecco, è presidiata dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza in vista dalla finale playoff di serie C che domenica pomeriggio (alle 17:30) opporrà il Lecco al Foggia. I biglietti sono già esauriti e oggi si sono ritrovati centinaia di tifosi blucelesti che chiedevano i biglietti. È intervenuta la Polizia di Stato e i tifosi sono stati allontanati. Lo stadio Rigamonti Ceppi ha una capienza di 4997 spettatori e domenica ci sarà una forte presenza – almeno 600 tifosi – che seguiranno la squadra ospite. Ingenti le misure di sicurezza adottate nella zona stadio, con il presidio delle forze dell’ordine e nel primo pomeriggio di domencia 18 giugno la chiusura di tutte le strade adiacenti. (Ansa).