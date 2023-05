Il Foggia non molla mai! Beretta fa esplodere una città intera. Crotone eliminato

Il Foggia ferma il Crotone sul 2-2 e conquista le semifinali playoff di serie C. Ancora una volta decisivo l’ultimo quarto d’ora di partita. Dopo un brutto primo tempo finito 2-0 per il Crotone, i rossoneri affrontano la ripresa con il piglio giusto e recuperano una gara che sembrava compromessa. A Cernigoi e Gigliotti (gol dell’ex), rispondono Frigerio al 5’ del secondo tempo e Beretta a meno di dieci minuti dal termine. Determinante la vittoria allo Zaccheria. E alla fine festa in campo e sugli spalti dello Scida dove erano presenti almeno 700 tifosi foggiani.

Impresa incredibile per il club del presidente Canonico che continua a rispondere con i fatti alle tante polemiche subite durante la stagione. I satanelli in semifinale troveranno il Pescara del grande ex Zeman che ha eliminato la Virtus Entella.

