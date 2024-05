Continua la corsa contro il tempo per dare un futuro al Calcio Foggia. Il casertano Nicola Di Matteo sarebbe pronto ad accollarsi i debiti del club rossonero e potrebbe essere il favorito per rilevare il club. Nel suo passato altre esperienze nel mondo del pallone, l’ultima a Grosseto, società ceduta nel 2022.

L’altro nome è quello del foggiano Annino De Finis, proprietario di strutture ricettive soprattutto in Salento. De Finis, grande tifoso dei satanelli, potrebbe guidare un gruppo di imprenditori per rilevare il Foggia. Finora, però, solo sondaggi e qualche approfondimento con la mediazione della sindaca Maria Aida Episcopo. Più defilato Antonio Salandra di “Fortore Energia” che sembrava fortemente interessato fino a qualche mese fa ma la sua proposta fu giudicata irricevibile dal patron.

Toccherà a Nicola Canonico cercare di chiudere l’accordo con De Finis o Di Matteo. L’attuale patron è pronto a cedere gratuitamente le sue quote, ma bisogna fronteggiare i debiti di oltre 2 milioni e i costi relativi agli ultimi mesi della stagione calcistica in corso. Senza dimenticare il contenzioso tra lo stesso Canonico e la socia di minoranza Pintus. Per i rossoneri incombe il rischio della retrocessione tra i dilettanti. Per salvarli occorre trovare subito una quadra.