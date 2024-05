Battendo il C.T. Maglie nelle gare di andata e ritorno dei Play Out, il Tennis Club Foggia maschile, ha mantenuto la categoria, e anche per la prossima stagione gareggerà in serie C. “Sono molto orgogliosa del risultato ottenuto dai nostri atleti – ha dichiarato la neo presidente del Tennis Club Foggia, Valentina Landi – perché hanno mostrato impegno e sacrificio per raggiungere l’obiettivo. E sono certa che lavoreranno sempre più per continuare ad affermarsi nel panorama sportivo regionale, e non solo, dando lustro al TC Foggia. Il nuovo Consiglio Direttivo – ha concluso la presidente – seguendo le linee del precedente Consiglio, che ringrazio per il significativo apporto, continuerà ad investire sempre con lo stesso impegno, per la crescita della squadra, e con l’obiettivo di raggiungere nuovi, ambiziosi ed importanti traguardi”.

“C’è grande soddisfazione per aver centrato l’obiettivo della permanenza nel campionato di serie C maschile dopo aver superato i difficili play out- sottolinea il direttore tecnico del TC- Foggia Gino Fiordelisi – Abbiamo schierato una squadra composta da giocatori del club che rappresentano il vivaio obbligatorio per poter partecipare al campionato, con l’inserimento di giocatori stranieri e italiani di livello che hanno consentito di completare la rosa. Dunque- ha infine sostenuto il DT- siamo particolarmente orgogliosi dei nostri ragazzi e del percorso educativo- sportivo che ci ha portato a risultati considerevoli”.

LA ROSA DEL TENNIS CLUB FOGGIA – SERIE C MASCHILE

ALFONSO COSTAMAGNA RODRIGO MORA

ANDREA VALLEFUOCO

MARCO VALLETTA

MARCO BIANCARDINO

MATTIA D’ALTERIO

GIANMARCO ALTIERI ARCANGELO CONSALVO ANDREA RUSSO – VIVAIO MASSIMO ZAMMARANO – VIVAIOTOMMASO SAPONE