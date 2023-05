La startup foggiana “Hdemie” entra in Bocconi for Innovation, il programma di accelerazione dell’università di Milano

La startup edtech Hdemie, progetto d’innovazione nel settore dell’education che offre corsi in digitale per la preparazione ai concorsi delle forze armate e di polizia in Italia, entra a far parte del batch 7, importante iniziativa promossa dall’Università Bocconi di Milano.

“Siamo molto entusiasti di poter accedere a risorse di valore come il network dell’ateneo e di poter contare sul supporto di esperti del settore, per portare avanti la nostra missione di aiutare le persone a realizzare il loro sogno di entrare a far parte delle forze dell’ordine italiane”, hanno dichiarato i founder di Hdemie.

L’acceleratore B4i dall’inizio della sua attività ha aiutato 37 start-up e 123 imprenditori che hanno partecipato al programma a raccogliere più di 10,5 milioni di euro di investimenti.

Grazie al programma di accelerazione, la start-up vuole far crescere il proprio business, migliorare processi aziendali grazie al supporto degli esperti messi a disposizione dal programma, e raccogliere capitale a fine del programma per scalare il mercato.

I giovani imprenditori Antonio Cavaliere, Riccardo Tribuzio e Michele Malamisura hanno fondato Hdemie nel 2022 portando innovazione, cambiamento e opportunità in un settore che aveva bisogno di una svolta digitale. Tutti under 35, i founders hanno maturato la loro esperienza pregressa in aziende e startup di diversi settori come, Radio NOVA 97 media pugliese, Hands Company start-up di robotica che ha presentato i suoi prodotti al CES di Las Vegas e Sennder quest’ultima primo unicorno d’Europa nel settore della logistica.

Hdemie ha sviluppato una metodologia di studio d’avanguardia basata sull’apprendimento tramite video lezioni, come se fossero una serie tv. Metodologie di adaptive learning, docenti specializzati provenienti dalle forze armate e tutor, offrono una preparazione completa e personalizzata, migliorando il tasso di successo di chi partecipa ai concorsi.

Per ulteriori informazioni su Hdemie e sui corsi offerti, è disponibile il sito web www.hdemie.it