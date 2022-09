Due ragazzi foggiani s’inventano una startup per entrare nelle forze armate. “Stimolati da mancanza di innovazione”

Entrare a far parte delle forze armate è un sogno di molti ragazzi i quali, però, trovano molto ostico il test preselettivo che spesso non riescono a superare. Per aiutare questi giovani a centrare il loro obiettivo, è da poco nata una nuova start-up: Hdemie. Gli ideatori sono due ragazzi foggiani, Antonio Cavaliere e Riccardo Tribuzio, i quali hanno presentato il loro progetto ai microfoni de l’Immediato. “L’idea di creare Hdemie è nata dopo il secondo lockdown, stimolati dalla mancanza di innovazione nei corsi che preparano i ragazzi che sognano di indossare la divisa militare” ha spiegato inizialmente Tribuzio.

Hdemie propone un ciclo di videolezioni brevi (circa 10-12 minuti) con docenti specializzati, realizzate in alta definizione e con varie inquadrature che stimolano l’attenzione di chi le segue. L’innovazione viene attuata attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, alla base di un simulatore che riesce a captare il livello dell’utente e proporgli domande sempre più complesse. Inoltre, come spiegato da Cavaliere, Hdemie contempla anche un corso di memoria: “Studiare è fondamentale, ma il test preselettivo propone date e luoghi precisi da ricordare che necessitano di una preparazione specifica per l’allenamento della memoria. Abbiamo quindi pensato a un corso di ‘tecniche di memoria e lettura veloce’ fondamentale per ogni ragazzo che svolge i test”.

La nuova start-up prepara ai test per tutte le forze armate – Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre ancora – e per ogni ruolo (Leve ufficiali, Marescialli, Allievi…). Ma i due ragazzi foggiani stanno già pensando di allargare l’offerta formativa: “In futuro forniremo corsi anche per altri impieghi pubblici, dai docenti, fino all’Agenzia delle Entrate. I concorsi pubblici in Italia sono tantissimi e mancano delle realtà digitali che preparino i ragazzi a 360 gradi” ha affermato Riccardo Tribuzio, che ha concluso: “Hdemie è Taylor made e si adatta alle necessità di tutti gli studenti: il nostro sogno è quello di aiutare moltissimi ragazzi, che possono contattarci per qualsiasi esigenza e in ogni momento su tutti i nostri social e sul nostro sito Hdemie.it. Offriamo un prodotto di livello assoluto, ma abbiamo adottato una policy dei prezzi molto accessibile ed ogni iscritto può accedere ad un abbonamento mensile e disdire quando vuole”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui