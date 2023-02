Sfilata di Carnevale a Motta Montecorvino, appuntamento sabato 25 febbraio

La Pro Loco ed il Comune di Motta Montecorvino organizzano la Sfilata di Carnevale per sabato 25 febbraio 2023. Appuntamento presso la sede della Pro Loco, in via Roma, 14. La tradizionale maschera paesana partirà dalla sede della Pro Loco alle 15:30 e sfilerà per il paese allietando i partecipanti con scherzi, balocchi e spettacoli itineranti in vernacolo. Alle 19 è previsto il “processo a Carnevale”, con il grande falò degustativo finale.

Per maggiori informazioni contattare la Pro Loco, anche tramite i profili social.