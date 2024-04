Una serata di beneficenza per sostenere i pazienti stomizzati. È in programma il prossimo 3 maggio al Teatro del Fuoco di Foggia lo spettacolo teatrale “Collocazione Provvisoria” con Fabio Conticelli e Dino La Cecilia (scritto con Aldo Augelli e Fabio Di Credico) per raccogliere fondi a favore di A.STOM.APS (Associazione Stomizzati Foggia APS) che nel 2022 ha fatto partire il progetto di un ambulatorio dedicato ai pazienti stomizzati ed alle loro famiglie, accolto e condiviso dal direttore generale dell’Asl di Foggia Antonio Nigri. L’attività ambulatoriale sperimentale, iniziata l’8 gennaio di quest’anno, si svolge attualmente per 2 pomeriggi a settimana, il lunedì e giovedì dalle 17 alle 19. L’ambulatorio visita su appuntamenti organizzati dal personale volontario dell’associazione con valutazione post-operatoria e indicazioni sulla gestione della stomia (stoma – care), compilazione del programma definitivo per la fornitura dei dispositivi protesici, stesura del programma riabilitativo con interventi educativi agli utenti ed ai loro familiari e monitoraggio della stomia, mediante controlli periodici ambulatoriali.

Nel corso di questi primi 4 mesi di attività ambulatoriale, nel corso delle sedute pomeridiane, si sono riscontrate alcune problematiche: utenza anziana poco mobile e bisognosa di accompagnamento, necessità di medicazione anche quotidianamente per complicanze da stomie (distacco, sanguinamento ecc.), utenza raddoppiata dagli iniziali 16 a 30 pazienti a settimana ed in forte crescita, per un complessivo di circa 450 prestazioni sanitarie erogate, come risulta dalla rendicontazione analitica consegnata ai responsabili Asl. Alla luce del gradimento dei pazienti stomizzati e dell’importanza dal punto di vista sociosanitario del servizio offerti, si rende necessario raddoppiare i pomeriggi anche in considerazione della utenza urologica e dell’avvio del servizio di assistenza psicologica con due nuove aperture pomeridiane. Necessaria, inoltre, la partenza del programma di accompagnamento dei pazienti, a cura degli Amici della Stomia APS, impossibilitati ad arrivare in ambulatorio con mezzi propri.

“Per illustrare pubblicamente i risultati ottenuti da questa costruttiva collaborazione tra ASL e Astomaps e i progetti futuri con gli Amici della Stomia APS, abbiamo organizzato una serata di beneficenza per il prossimo 3 maggio al Teatro del Fuoco di Foggia, con lo spettacolo di cabaret offerto dai comici di rilevanza nazionale Fabio&Dino – spiega il vicepresidente A.STOM.APS Mauro Pagano -. Il nostro impegno ha il solo obiettivo di migliorare il servizio ed ottimizzare la collaborazione sinergica avviata tra il Pubblico ed il Terzo settore a beneficio dei pazienti stomizzati e delle loro famiglie”.

L’evento gode del patrocinio della Provincia di Foggia ed il Comune di Foggia. Ingresso spettacolo ore 20.30. Sipario alle ore 21. Per info e prenotazioni: 3792179157.