Vladimir Luxuria, impegnata in queste settimane nella conduzione de ‘L’isola dei famosi’, sarà la protagonista assoluta nel prossimo fine settimana al teatro Giordano di Foggia con ‘Princesa’, ispirato ad una storia vera. Quella di Fernanda Farias De Albuquerque, soprannominata appunto ‘Princesa’ dal ristoratore presso cui lavorava, ragazzino che non si riconosceva nel suo corpo e desiderava essere un’altra, vestirsi e truccarsi liberamente, essere davvero sé stessa. Una storia che Fabrizio De André ha reso universale nella sua struggente canzone che apre l’album Anime Salve (il cantautore l’ha anche incontrata personalmente presso l’associazione San Benedetto di don Andrea Gallo) e che ha particolarmente colpito Fabrizio Coniglio, autore e regista di uno spettacolo teatrale – ambientato in carcere – ricco di intensità, malinconia, dolcezza, speranza, dolore. E amore, tanto amore.

Vladimir lo interpreta regalando a Princesa molteplici sfumature emotive, confermando le sue qualità anche attoriali e la sua versatilità. E il palco del Giordano regalerà ulteriori brividi alla protagonista e al pubblico.

Di seguito, tutte le informazioni legate alla prevendita sul circuito Ticketone.it :

Vladimir Luxuria in Princesa

Tratto dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque

Regia Fabrizio Coniglio

Teatro Umberto Giordano, 26 e 27 aprile

Ingresso ore 20.30, inizio spettacolo ore 21

I biglietti sono in vendita sul sito Ticketone.it

Per ulteriori info, è possibile contattare il 324.9836276.