Questa sera al Teatro Giordano, ingresso ore 20.30 e sipario ore 21, sul palco Vladimir Luxuria metterà in scena ‘Princesa’, la vera storia di Fernanda Farias De Albuquerque – trans brasiliana dal vissuto sofferto, protagonista dell’omonima canzone che apre l’album Anime Salve di Fabrizio De Andrè -. La regia è di Fabrizio Coniglio.

Per l’attuale conduttrice de L’Isola dei famosi (programma tv che ha vinto e di cui è stata anche inviata), scrittrice per i tipi di Bompiani, ex parlamentare eletta nelle liste di Rifondazione comunista, direttore artistica e anima di Mucca Assassina a Roma, attivista Lgbt e tanto altro, una prova d’attrice intensa e toccante, per la prima volta nella sua città, nel contenitore culturale più prestigioso.

Le vendite dei biglietti sono su www.ticketone.it, direttamente sul sito o nei punti autorizzati. È possibile anche chiamare il 324/9836276. La replica in programma domani è stata annullata: sarà quindi un unico spettacolo.