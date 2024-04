Si svolgerà venerdì 26 aprile, a partire dalle 14 nei pressi del Santuario dell’Incoronata, la tradizionale Cavalcata degli Angeli, la sfilata legata alla venerazione della Madonna Nera, effigie della beata Maria Vergine Incoronata. Durante questa sentita manifestazione popolare vengono rievocate scene religiose con quadri viventi che sfilano a bordo di carri trainanti da mezzi agricoli. I carri, allestiti per l’occasione, compiono tre giri rituali intorno al Santuario. Un evento che prevede la partecipazione di circa tremila fedeli che giungeranno al Santuario di Foggia da diversi paesi del circondario.

In occasione della Cavalcata degli Angeli, per garantire l’incolumità dei partecipanti, il Comune di Foggia ha disposto, con una ordinanza sindacale, specifiche misure di sicurezza. In particolare dalle 12,00 e fino alle 20,00 nell’area interessata alla manifestazione è fatto divieto di:

introdurre e consumare alcolici, anche già in proprio possesso;

introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso;

introdurre ed utilizzare petardi, ivi compresi quelli di libera vendita, e spray urticanti;

introdurre zaini e borse voluminose, nell’area interessata alla manifestazione;

introdurre oggetti di vetro o altro materiale pericoloso inclusi i selfie-stick;

Potranno essere portate nelle aree interessata dalla manifestazione solo ed esclusivamente bottiglie di bibite in plastica e prive di tappo.